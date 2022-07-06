Париж, 6 июля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление по поводу того, что Тегеран продолжает «отказываться» от заключения обсуждаемого соглашения по иранской ядерной программе, и пообещал приложить «все усилия», чтобы «привести страну в чувство», сообщает Le Figaro.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

«Иран по-прежнему отказывается воспользоваться предоставленной ему возможностью заключить хорошее соглашение. Мы приложим в тесной координации с нашими партнерами все усилия, чтобы попытаться образумить Иран», — заявил президент Франции.

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