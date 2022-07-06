Уфа, 6 июля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Предприниматель из Башкирии Алмаз Мамлеев стал вторым по итогам всероссийского конкурса молодых промышленников. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что результате конкурса были подведены 5 июля на международной промышленной выставке «Иннопром-2022» в Екатеринбурге.

Отмечается, что Мамлеев обошел четыре сотни претендентов со всей России. В топ-100 лучших вошли три кандидата от Башкирии.

Сообщается, что в республике стимулируют молодых предпринимателей, в том числе и в сфере работы со стартапами. Так, региональный фонд содействия инновациям реализует шесть программ инновационного развития.

«Предоставляем гранты от 500 тысяч до 30 млн рублей. Одна из самых крупных грантовых программ — «Коммерциализация» — рассчитана тех, кто создает или расширяет производства инновационной продукции. Девять проектов получили гранты на 185 миллионов рублей», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиционной политики республики Рустама Муратова.

По словам министра промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александра Шельдяева, клуб молодых промышленников является эффективным инструментом для поиска потенциала и развития нового поколения предпринимателей.

«Клуб взял на себя очень нужную и благородную ношу, особенно это актуально в сегодняшних реалиях. Мы видим, какие у нас есть молодые и успешные промышленники в совершенно разных областях, каких успехов они добились, какой путь прошли. Это и есть лучшие практики молодого поколения, которые мы должны учитывать и по возможности тиражировать», — сообщил он.

Шельдяев предложил следующее подведение итогов и награждение премией «Молодой промышленник» провести в Башкирии на одном из региональных форумов.

По информации пресс-службы клуба молодых промышленников, первое место в данном конкурсе занял предприниматель Антон Батаков из г. Екатеринбурга. На третьем месте также промышленник из г. Екатеринбурга Павел Блохин.