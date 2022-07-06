Белгород, , 09:42 — REGNUM Два автомобиля с российскими пограничниками атаковали со стороны Украины в Белгородской области.

Квадрокоптер

По данным телеграм-канала Shot, первый УАЗ двигался в 400 метрах от границы, по нему открыли огонь из стрелкового оружия и гранатомёта, один человек погиб, трое госпитализированы. На второй автомобиль, в котором находились два пограничника, сбросили взрывное устройство с квадрокоптера — повреждена машина, люди не пострадали.

Официальных комментариев по происшествию пока не поступало.