Верхнетекетский район, Томская область, 6 июля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Верхнетекетском районе Томской области специалисты устанавливают причины пожара в жилом доме, в результате которого погибла местная жительница. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Пожар

Возгорание в деревянном доме и пристройке произошло в посёлке Ягодном в ночь на 6 июля. К моменту прибытия пожарных, крыша дома была полностью охвачена пламенем.

В результате крыша обгорела и обрушилась. Общая площадь пожара составила около 200 кв. метров. Под обломками было найдено тело хозяйки дома 1985 года рождения.