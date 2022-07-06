Ярославль, 6 июля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Во Фрунзенском районе Ярославля столкнулись четыре машины. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

yarnews.net Разбитый в результате столкновения «ВАЗ»

«5 июля около 23:30 у дома 29 на проспекте Фрунзе в Ярославле произошло ДТП — по предварительной информации столкновение автомобиля «Фольксваген» под управлением мужчины 1995 года рождения, с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем «ВАЗ-211 440» под управлением мужчины 1999 года рождения, после чего автомобиль «ВАЗ» произвел столкновение с автомобилем «Шевроле Орландо» под управлением женщины 1986 года рождения, который произвел столкновение с автомобилем «Шевроле Клан» под управлением женщины 1990 года рождения», — рассказали в ярославской полиции подробности аварии.

В результате ДТП, водитель и пассажирка «ВАЗа» нуждаются в лечении, второй пассажир машины госпитализирован с травмами.