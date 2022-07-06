Краснокамск, Пермский край, 6 июля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Пермском крае двое жителей Краснокамска осуждены за преступлениях давних лет. Они признаны виновными в разбое и убийствах, сообщили в СУ СКР по региону.

Суд

Следствием и судом установлено, что в сентябре 1999 года было совершено нападение на женщину. Ей нанесли смертельные ножевые ранения и похитили деньги.

В апреле 2004 года в Краснокамске была изнасилована и убита на глазах маленького ребёнка женщина. Сожитель пермячки, оказавшийся очевидцем, был задушен.

В течение длительного времени преступления являлись нераскрытыми. В результате кропотливой и слаженной работы следователей следственного управления и полицейских удалось получить доказательства причастности к совершению указанных преступлений двух ранее неоднократно судимых за совершение аналогичных преступлений жителей города.

Суд приговорил одного фигуранта к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, окончательно — с учетом ранее назначенного наказания — к пожизненному лишению свободы. Второму мужчине назначено восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.