Село Косиха, Алтайский край, 6 июля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Алтайскому краю 6 июля известило о завершении расследования уголовного дела в отношении 38-летней жительницы Косихинского района, у которой в мае 2022 года утонул ребёнок.

Ur Cameras Утонувший ребёнок

По данным следствия, в дневное время в мае 2022 года мальчик в возрасте 1 год 10 месяцев, находясь во дворе своего дома в одном из сел Косихинского района, играл возле открытого тракторного колеса, наполненного водой. Мать ребенка зашла домой, оставив его без присмотра, в результате чего малыш погрузился в воду и утонул.

Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Косихинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ГУ МЧС РФ Алтайскому краю, в 2020 году погибли 64 человека, 12 из них — дети.

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