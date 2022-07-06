Новосибирск, 6 июля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В новосибирской исправительной колонии №9 прошёл вечер памяти, посвящённый солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном ГУФСИН.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Портрет с автографом Шатунова

«Финальной частью мероприятия стал популярный хит «Седая ночь», где более двухсот осуждённых исполнили песню стоя, проявляя свои эмоции об ушедшем из жизни так рано, любимом исполнителе», — рассказала заместитель начальника учреждения полковник внутренней службы Валентина Тетерина.

Вечер памяти состоялся в клубе учреждения.