Сеул, 6 июля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В первой половине 2022 года южнокорейские судостроители впервые за четыре года вернули своё первенство на мировом рынке судостроения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на британское агентство Clarkson Research.

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Согласно опубликованным данным, с января по июнь 2022 года мировой объём судостроения составил 21,53 млн CGT, 45,5% которого приходится на Южную Корею.

Объём судостроения Южной Кореи составил 9,79 млн CGT, а Китая — 9,35 млн CGT (43% мирового объёма).

В стоимостном выражении южнокорейские судостроители получили заказы на 26,5 млрд, что составляет 47% от мирового объёма за первые шесть месяцев текущего года.

CGT — регистровая тонна — единица объёма, равная 100 кубическим футам, то есть 2,83 м³. Применяется для оценки тоннажа в судоходстве.