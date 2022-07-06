Аксай, Ростовская область, , 09:33 — REGNUM В Ростовской области 21-летняя девушка получила тяжёлые травмы в результате дорожной аварии. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Светофор Yarregion.ru

Инцидент случился 5 июля на улице Вартанова в Аксае. Водитель пассажирского автобуса «ПАЗ», в салоне которого находились два человека, предположительно, при повороте направо на разрешающую дополнительную секцию светофора, сбил пешехода. Девушка пересекала дорогу на зелёный пешеходный сигнал светофора.

С тяжёлыми травмами пострадавшая госпитализирована. Пациентка находится в реанимации. Пассажиры автобуса не пострадали.

Полиция проводит проверку.