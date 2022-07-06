Чебоксары, 6 июля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Столице Чувашии из федерального бюджета предоставлен крупный кредит на замещение коммерческих обязательств. Об этом сообщил в телеграм-канале глава администрации Чебоксар Денис Спирин.

https://gcheb.cap.ru/ Администрация города Чебоксары

По его словам, речь идёт о сумме в 1,118 млрд рублей. Данная поддержка в форме бюджетного кредита выделена на замещение рыночных долговых обязательств со сроком погашения в 2025–2027 годах.

«Оказанная финансовая поддержка позволит нам снизить расходы на обслуживание муниципального долга, а также направить средства на приоритетные направления развития Чебоксар», — сказал Денис Спирин.

Отметим, что с учётом поправки в апреле общий объём доходов бюджета города Чебоксары на 2022 год прогнозируется в сумме 13,734 млрд рублей. Расходы первоначально спроектированы в размере 13,707 млрд рублей, дефицит — 30,273 млн рублей. На обслуживание муниципального долга на 2022 год первоначально предусмотрено 85,353 млн рублей.

Отношение объёма муниципального внутреннего долга к доходам бюджета Чебоксар без учёта безвозмездных поступлений прогнозируется на 1 января 2023 года в размере 69,22%, на 1 января 2024 года — 69,21%, на 1 января 2025 года — 69,14%.