Ереван, , 09:31 — REGNUM В одном из банков города Аштарак Арагацотнской области Армении утром 6 июля произошёл взрыв, который стал причиной пожара. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Взрыв mikegi

«По предварительным данным, есть один погибший и пятеро пострадавших. Раненые госпитализированы в больницу города Аштарак», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на борьбу с пожаром прибыли два расчёта областного пожарного отряда. В 09:54 по местному времени (08:54 мск) пожар потушили, менее чем за 50 минут со времени поступления сигнала дежурному.

Огонь охватил 3 кв. метра. Причина взрыва не сообщается.