Якутск, 6 июля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В городском округе Якутска после гроз обнаружены три природных возгорания. Очаги выявили благодаря авиамониторингу, написал 6 июля в своём телеграм-канале мэр столицы Якутии Евгений Григорьев.

Alexey Kudenko / Алексей Куденко Лесной пожар

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Одно из возгораний было оперативно локализовали с помощью спецтехники, в борьбе с огнём участвовали 52 человека. Площадь пожара составила 5 га.

«По другим пожарам ведётся работа по локализации, один из пожаров находится в труднодоступном месте, туда переброшены десантники авиалесоохраны», — отметил мэр.

Он призвал горожан не разводить костры в лесах возле Якутска.

Как сообщало ИА REGNUM, погода в Якутске располагает к тому, что в муниципалитете будет введёт пятый чрезвычайный класс пожарной опасности. Он уже установлен для Намского и Нюрбинского районов республики.