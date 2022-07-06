Москва, , 20:01 — REGNUM Народным республикам Донбасса необходимо качественное усиление противоминной обороны. Об этом ИА REGNUM 6 июля заявил волонтёр из ДНР на условиях анонимности.

Сапёры Mil.ru

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«Республикам необходимо усиление противоминной обороны и очень нужны машины боевые машины разминирования БМР-3МА «Вепрь», — сообщил волонтёр.

Это очень хорошие противоминные машины, и если будет налажено их массовое распространение в республиках и на освобожденных территориях, это существенно улучшит противоминную оборону, отметил волонтёр.

Такие машины применяются против противопехотных и противотанковых мин разных типов. Машина делает в минных полях проходы, схожие по межгусеничному расстоянию (межколёсному) расстоянию танков, БМП и БТР. Машина хорошо защищена, имеет все условия для защиты и обеспечивает даже бытовые условия экипажу: есть кондиционер, биотуалет и подогреватель пищи.

На базе «Вепря» разработан роботизированный комплекс «Проход 1», который тоже очень бы пригодился в республиках и в зоне проведения СВО.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в ДНР не могут наладить производство сапёрных щупов из-за мобилизации граждан ДНР.