Тверь, , 09:29 — REGNUM Молодой мужчина утонул в водоёме в Бежецком районе Тверской области 4 июля, по факту происшествия начата доследственная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тверской области.

Следственный комитет Скриншот страницы sledcom.ru

Тело молодого человека, утонувшего в карьерах вблизи деревни Васюково Бежецкого района, было обнаружено 4 июля.

Следователь осмотрел место обнаружения тела, опросил очевидцев, для установления точной причины смерти погибшего будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в Тверской области произошло сразу несколько несчастных случаев на воде. В Калининском районе в реке Шоша утонул мужчина 1963 года рождения, вечером 28 июня в карьерах в посёлке Тверецкий Торжокского района утонула маленькая девочка. 24 июня в водохранилище в Кувшиново погибли трое детей.