Кызыл, , 09:29 — REGNUM Тува по итогам 2021 года поднялась на одну позицию в рейтинге социально-экономического развития регионов России — с предпоследнего, 84-го места до 83-ей. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на данные агентства РИА Рейтинг.

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По мнению составителей рейтинга, республика продемонстрировала положительную динамику в сфере оборота розничной торговли, численности занятых в экономике, увеличение доходов консолидированного бюджета.

«Позитивные сдвиги произошли и в социальной сфере — наметилась тенденция на сокращение уровня безработицы и бедности, выросла ожидаемая продолжительность жизни», — отметили в правительстве.

Добавим, что последнее место в рейтинге заняла Калмыкия, опустившаяся за год сразу на три строчки. Позицию выше занимает Еврейская автономная область.