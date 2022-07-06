Кабул, 6 июля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Местные власти афганских провинций Логар и Пактия заявляют, что наводнения в этих провинциях уничтожили сотни джерибов (традиционная мера площади в Афганистане, равная 0,2 гектара), сельскохозяйственных угодий, десятки жилых домов, садов и пасек.

Алексей Суконкин ИА REGNUM Наводнение в Приамурье

Источники в провинции Пактия сообщили газете «8 Собх», что в результате проливных дождей и наводнений с 4 июля по настоящее время в провинциальном центре и уездах Зурмат, Саид Карам, Джанихейль и Ахмедабад уничтожено более 100 джерибов сельскохозяйственных земель и ряд жилых домов.

Ахмадулла Анас, пресс-секретарь управления полиции провинции Логар, сообщил изданию, что в результате наводнения в уезде Чарх уничтожено 20 джерибов сельхозугодий, два жилых дома и четыре магазина. Кроме того, в уезде Харвар уничтожены два трактора, 80 ульев и два жилых дома.

Также источники сообщают, что в уезде Хуши разрушены некоторые участки автодорог общего пользования. О возможных жертвах наводнения в провинциях Пактия и Логар ничего не сообщается

Следует отметить, что гидрометеорологическое управление страны предупредило о вероятности дождей с паводками и сильным ветром в 15 провинциях страны на этой неделе.