Кемерово, 6 июля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Кемеровской области предприятия по выпуску кирпича, бетона, цемента, железобетонных изделий, тепло- и гидроизоляционных материалов работают стабильно. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Space-z.ru Строительные материалы

«На сегодняшний день, несмотря на большое количество объектов, которые возводятся в разных муниципалитетах, регион полностью обеспечивает себя основными строительными материалами, — заявил Цивилёв. — В Кузбассе в объёме, необходимом для строительства всех объектов, есть металл и цемент. В Шерегеше, для оперативной работы, подрядчики запустили несколько мини-производств бетона».

Он подчеркнул, что задержек из-за нехватки материалов на стройплощадках нет и все объекты будут сданы в срок.