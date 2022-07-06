Москва, 6 июля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что с 24 февраля не общается с Яном Непомнящим. Об этом 6 июля сообщает «Спорт-экспресс».

Andreas Kontokanis Сергей Карякин

«Ян выбрал свой путь. Он отличается от моего. С 24 февраля мы не общаемся. Но это если говорить о политике. Что касается шахмат, то гроссмейстера Непомнящего я уважаю. Он великолепно провёл турнир претендентов и по праву там победил», — сказал Карякин.

Он отметил, что Непомнящий выступил против спецоперации по денацификации Украины и подписал письмо, поэтому теперь спокойно участвует в турнирах под эгидой Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

Также он напомнил, что Непомнящий играет в серии Grand Chess Tour, которую курирует Гарри Каспаров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). В этом турнире российским игрокам выставили условие: выступать могут только те, кто осуждает спецоперацию.

Карякин добавил, что не жалеет о своих политических высказываниях и, если бы можно было вернуть ситуацию назад, сделал бы то же самое.

Напомним, Карякин должен был сыграть на турнире претендентов, но был дисквалифицирован на полгода за поддержку России.