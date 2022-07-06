Токио, 6 июля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Японии и Южной Кореи могут провести трехстороннюю встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном на полях встречи глав МИД «Большой двадцатки» (G20), которая пройдёт на Бали. Об этом 6 июля сообщает японская газета Yomiuri со ссылкой на источники.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

По информации издания, в данный момент сторонами проводятся необходимые согласования для проведения такой встречи 7–8 июля, главной темой на которой, вероятнее всего, будет ракетно-ядерная программа Северной Кореи и меры реагирования на неё.

В то же время, источники заявили, что встреча глав внешнеполитических ведомств Китая и Японии, скорее всего, не состоится, а двусторонние переговоры глав японского и южнокорейского МИД могут пройти только на неформальном уровне.

Как сообщало, ранее стало известно, что время для встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря Госдепа США Энтони Блинкена на саммите G20 в Индонезии считают неподходящим в американском внешнеполитическом ведомстве.