Москва, , 09:27 — REGNUM Ежемесячный торговый баланс Германии рухнул ниже начала 1990-х и ушёл в минус (в млрд евро). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные американским агентством Bloomberg. Как заявила в своём телеграм-канале политолог Вероника Крашенинникова, это свидетельство того, как ловко США устраняют основного конкурента в Европе, при активном соучастии самой Германии.

Торговый баланс — это соотношение импорта, то есть энергоресурсов по высочайшей цене, к экспорту, который рухнул из-за высокой стоимости производства.

«Экономическая война против России — это и война против Европы. Сейчас США разрушают Германию как во время Второй мировой они разрушили Британскую империю», — пояснила она.

Толкователь дополнил пост Крашенинниковой, обратив внимание, что исчезновение профицита торговли у Германии — это удар не столько по ней, сколько по всем странам Центральной и Восточной Европы — немецким сателлитам.

«Германия исторически мировой лидер по профициту. Так, в 2018-м он составил $294 млрд, далее Япония $173 млрд и Россия $116 млрд. Если наши компрадоры вывозили и прятали деньги на Западе, то Германия активно инвестировала их по всему миру (в целом в сумме — на $1,5 трлн), и особенно активно — в Центральной и Восточной Европе. Так, в Австрии 70% всех инвестиций – немецкие, в Словакии, Венгрии и Чехии – до 50%. Или пример Эстонии: Volkswagen хочет построить здесь IT-центр CARIAD и только в прошлом году инвестировал 1,57 млрд евро», — пишет Толкователь.

И добавляет: «Но там не только почти вся промышленность — немецкая. Из интервью с польским экономистом Витольдом Кежуном: «Немцам принадлежит и 90% СМИ Польши. Процесс приватизации в ЦВЕ и приток немецких денег — это экономический неоколониализм». Теперь у ЦВЕ этот приток немецких денег сильно сократится».