Санкт-Петербург, 6 июля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Врио главы Центрального района Санкт-Петербурга Елену Федорову утвердили главой администрации Центрального района на постоянной основе. Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе городского правительства. Распоряжение о назначении Федоровой руководителем районной администрации подписал губернатор города Александр Беглов.

Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга Елена Федорова

Елена Федорова родилась в 1985 году в Кургане. В 2007 году с отличием окончила Санкт‑Петербургский торгово-экономический институт. В 2013 году окончила с отличием магистратуру Санкт‑Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), по направлению «Инноватика». В декабре 2013 года защитила кандидатскую диссертацию по экономике.

С Центральным районом Федорова связана с 2007 года, когда она проходила госслужбу в отделе потребительского рынка, а затем в отделе районного хозяйства. Позднее была зампредседателя комитета по промышленной политике и инновациям Петербурга. Затем получила работу в качестве советника главы администрации Центрального района, с 2019 года была заместителем главы администрации района, а в октябре 2021 года назначена врио главы Центрального района.