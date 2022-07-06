Космодром «Восточный», Амурская область, 6 июля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Россия нуждается в собственной микроэлектронике и радиоэлектронике. Предприятия, которые производят такую продукцию, стоит национализировать и объединить в госкорпорацию, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 6 июля журналистам.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

По его словам, сейчас такие предприятия находятся в частных руках. Есть смысл подумать над их национализацией и даже созданием отдельной госкорпорации, которая будет производить микроэлектронику, радиоэлектронику и силовую электронику.

«Мы без этого не выживем», — сказал глава Роскосмоса.

Рогозин подчеркнул, что в этой отрасли нужен «жесточайший контроль», именно на неё повлияли санкции. На ракетостроении, топливе, компетенциях по созданию космодромов ограничения не отразились. Они немного повлияли на химическую продукцию — масла и краски.

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