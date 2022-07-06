Барнаул, , 09:26 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю 6 июля известило о завершении расследования уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Барнаула, обвинённого в уклонении от прохождения альтернативной гражданской службы.

По данным следствия, обвиняемый, будучи обязанным проходить альтернативную гражданскую службу в течение 18 месяцев с ноября 2021 года в качестве подсобного рабочего в одной из больниц краевой столицы, уклонился от возложенных на него обязанностей.

В нарушении срочного трудового договора молодой человек с 15 по 23 ноября 2021 года и с 7 декабря 2021 года по 20 апреля 2022 года не появился на рабочем месте и каких-либо оправдательных документов не представил. Следствие считает, что он умышленно уклонился от прохождения альтернативной гражданской службы.

Следствием собрана достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Центрального района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года на уклонение от прохождения службы в армии на Сахалине завели уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Невельска.

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