Энгельс, Саратовская область, , 10:27 — REGNUM В Саратовской области водитель грузовика устроил ДТП. Груженый глиной грузовик упал с автомобильного моста на железнодорожные пути, сообщает региональная служба спасения.

Авария Kaatjem

Авария произошла 5 июля. В 15:11 (местное время) стало известно, что в поселке Приволжский на улице Гагарина съехал с моста на железнодорожные пути грузовой автомобиль.

«Грузовик сбил 18 метров ограждения моста и упал на железнодорожное полотно. Машина перевозила глину. Что стало причиной ДТП, пока неизвестно. Сам водитель жив», — цитирует начальника управления обеспечения жизнедеятельности населения Юрия Юрина «Взгляд-инфо».

Уточняется, что возгорания не было, но произошла задержка движения поездов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, три человека, в том числе двое несовершеннолетних детей погибли 2 июля в ДТП в Марксовском районе Саратовской области.

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