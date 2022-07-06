Коронавирус используют для перехода к технофеодализму без России — Кургинян
Москва, 6 июля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Капитализм есть переходная формация от гуманизированного феодализма к дегуманизированному, а новый коронавирус есть одно из средств перехода, и России в новом мире места нет, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.
Кургинян отметил, что он одно время очень плотно сотрудничал с советским философом Георгием Петровичем Щедровицким, который был крупной фигурой. И он утверждал, что другой философ Александр Зиновьев был твердо убежден, что можно прочитать Карла Маркса так, что капитализм не является формацией, в отличие от рабовладения и феодализма.
Он отметил, что уже прямо говорят, что коронавирус есть не что иное, как переход к инклюзии, а инклюзия есть технофеодализм. Это и означает, что от капитализма как переходного периода идут к устойчивому укладу, который будет тем же феодализмом, но другим. Социальная ответственность крупных корпораций — это корпорации минус государство, это бурги и княжества, посады. И на этом фоне рассматривается два проекта мироустройства.
Теперь, в условиях подобной конфронтации межу Россией и Западом и когда вопрос о гегемонии поставлен ребром, нужно поставить вопрос о трендах. Идем ли мы в западном мегатренде или создаем свой. Ранее говорилось, что Россия будет вписываться в этот тренд, но уже совершенно очевидно, что места ей в нём нет.