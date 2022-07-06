Москва, 6 июля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Капитализм есть переходная формация от гуманизированного феодализма к дегуманизированному, а новый коронавирус есть одно из средств перехода, и России в новом мире места нет, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

Кургинян отметил, что он одно время очень плотно сотрудничал с советским философом Георгием Петровичем Щедровицким, который был крупной фигурой. И он утверждал, что другой философ Александр Зиновьев был твердо убежден, что можно прочитать Карла Маркса так, что капитализм не является формацией, в отличие от рабовладения и феодализма.

«Капитализм — не формация, а переходный период от гуманизированного феодализма к дегуманизированному. Теперь оставим в стороне Шваба, Гейтса — это мелкие фигуры. Лоренс или Ларри Финк, который контролирует все-таки $10 трлн, а также все остальные, которые говорят об инклюзии, фактически уже говорят, что это будет технофеодализм. Бред основной, загнавший человечество в тупик, заключается в том, что экономика сама может продуцировать цели. Она не может продуцировать цели, она для этого не создана как дисциплина. Она может указывать, как лучше распределить материальные ресурсы для тех или иных целей», — заявил Кургинян.

Он отметил, что уже прямо говорят, что коронавирус есть не что иное, как переход к инклюзии, а инклюзия есть технофеодализм. Это и означает, что от капитализма как переходного периода идут к устойчивому укладу, который будет тем же феодализмом, но другим. Социальная ответственность крупных корпораций — это корпорации минус государство, это бурги и княжества, посады. И на этом фоне рассматривается два проекта мироустройства.

«Один называется «Горячее сердце», и так или иначе это проект «Великий инквизитор»… а другой проект «Омега», который говорит, что диктатурой гайки будем закручивать, но оставим какую-то свободу частной собственности, но за плевок в троллейбусе будем расстреливать. Эти два мрачных проекта предлагает Запад человечеству», — продолжил Кургинян.

Теперь, в условиях подобной конфронтации межу Россией и Западом и когда вопрос о гегемонии поставлен ребром, нужно поставить вопрос о трендах. Идем ли мы в западном мегатренде или создаем свой. Ранее говорилось, что Россия будет вписываться в этот тренд, но уже совершенно очевидно, что места ей в нём нет.