София, , 09:23 — REGNUM Представители партии «Продолжаем перемены», («ПП) получившей мандат на формирование нового кабинета министров Болгарии, анонсировали на сегодня, 6 июля, обнародование в Народном собрании (парламенте) страны программы возможного правительства во главе с номинальным лидером «ПП» Асеном Василевым. Об этом 6 июля сообщает БНР.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Детали программы держатся в строжайшем секрете, однако, по словам самого Василева, документ содержит «четкий план реформ». Для того, чтобы получить одобрение и окончательно создать кабмин, указанной партии необходимо заручиться поддержкой 121 народного депутата.

5 июля бывший премьер-министр Болгарии Кирил Петков, также принимающий участие в обсуждении, заявил, что «ПП» удалось договориться о создании коалиции с крупнейшими политическими силами страны, включая «Болгарскую социалистическую партию» и «Демократическую Болгарию».