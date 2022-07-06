Новосибирск, 6 июля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В новосибирских деревнях зарегистрирован падёж пчёл. Об этом сообщили в новосибирском управлении Россельхознадзора.

Пчеловодство

«Падёж пчёл произошёл с 25 июня по 5 июля, — рассказала сайту VN.ru представитель Россельхознадзора по региону Снежана Сотникова. — К нам обратились пчеловоды из Константиновки, о произошедшем в Утянке мы узнали из сообщений в СМИ».

Она отметила, что по названным случаям начата проверка, но найти виновных будет непросто, так как нет координат земельных участков, на которых фермеры могли использовать опасные препараты.