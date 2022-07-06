Москва, , 09:24 — REGNUM Депутаты в осеннюю сессию планируют проанализировать, насколько эффективными оказались законы, принятые для поддержки российской экономики на фоне введенных санкций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве.

Максим Топилин Kremlin.ru

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Депутат напомнил, что в весеннюю сессию после введения антироссийских санкций парламентарии реализовывали ряд задач, которые требовали моментальных решений и первый пакет законов заключался в наделении правительства полномочиями, которых раньше не было.

«В осеннюю сессию, безусловно, ключевым направлением будет являться попытка проанализировать, как сработали меры, которые мы приняли», — сказал Топилин.

По его словам, задача заключается в том, чтобы посмотреть, какие меры можно будет применять на постоянной основе.