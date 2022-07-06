Иркутск, 6 июля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. На утро 6 июля в Иркутской области действуют три лесных пожара на площади 267 га, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Правительство Иркутской области Лесной пожар в Иркутской области

Также известно, что за минувшие сутки ликвидировано два возгорания на 36 га. Полностью локализовано также два пожара на площади 330 га.

В тушении участвовало 354 человека и 19 единиц наземной техники. В авиамониторинге — два Ан-2 и три легкомоторных самолёта. Три вертолёта Ми-8 — в передислокации десантников.

«На сегодняшний день обстановка с лесными пожарами в регионе стабилизировалась. Сейчас проводим диагностику и ремонт техники лесопожарных станций, она должна все время быть на ходу для прикрытия наземной зоны. Ведем перегруппировку сил в территории, где по прогнозам устанавливаются высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности. Сейчас это Тайшетский, Чунский и Ольхонский районы», — сообщил министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 5 июля в Иркутской области действовали три лесных пожара на площади 252 га.

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