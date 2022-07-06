Абуджа, , 09:21 — REGNUM Генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо ушёл из жизни в возрасте 63 лет. Об этом 6 июля сообщил глава Национальной нефтяной корпорации Нигерии (NNPC) Меле Кьяри на своей странице в одной из соцсетей.

Муххамед Баркиндо Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres

«Мы потеряли нашего почтенного доктора Мухаммеда Сануси Баркиндо. Он скончался примерно в 23.00 вчера, 5 июля 2022 года (01:00 6 июля мск — ред.)», — написал он в своём сообщении.

Также Кьяри заявил, что это является большой потерей для родственников покойного, NNPC, Нигерии, ОПЕК и глобального энергетического сообщества. При этом он уточнил, что информацию о похоронах объявят в ближайшее время.

Отметим, Мохаммед Баркиндо был назначен генеральным секретарем ОПЕК в июне 2016 года и августе этого же года вступил в должность.