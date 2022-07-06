Ярославль, 6 июля 2022, 09:20 — REGNUM В Ярославле ограничение движения на мосту через Волгу вызвало транспортный коллапс в Заволжском районе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По данным сервиса «Яндекс», затруднено движение на всех дорогах, ведущих из района в центральную часть города: проспекте Авиаторов, Шевелюхе, Тверицкой набережной. Причём пробки не только на подъезде к Октябрьскому мосту, но и к Юбилейному.
Жители пишут, что многие покидают общественный транспорт и дут через мост пешком — так быстрее. Часть ярославцев требует вообще закрыть мост для личного транспорта.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Октябрьском мосту перекрыты 2 из 4 полос для предстоящего ремонта.
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