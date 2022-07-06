Ярославль, , 09:20 — REGNUM В Ярославле ограничение движения на мосту через Волгу вызвало транспортный коллапс в Заволжском районе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пробка в Ярославле Yarnews.net

По данным сервиса «Яндекс», затруднено движение на всех дорогах, ведущих из района в центральную часть города: проспекте Авиаторов, Шевелюхе, Тверицкой набережной. Причём пробки не только на подъезде к Октябрьскому мосту, но и к Юбилейному.

«2 часа едем из-за Волги и ещё не доехали до школы 50. Красота! Хорошо вы светофоры регулируете. Долго это будет продолжаться?», — пишет жительница Ярославля под сообщением мэрии об ограничении движения.

Жители пишут, что многие покидают общественный транспорт и дут через мост пешком — так быстрее. Часть ярославцев требует вообще закрыть мост для личного транспорта.

«Уважаемая администрация города Ярославля! Просьба оставить движение по Октябрьскому мосту только для общественного транспорта. Добираться до работы 2 часа по 30-градусной жаре в автобусе или пешком по пыльным дорогам — это не самое гуманное отношение в адрес жителей Заволжского района. Просьба обратить внимание на проблему и принять оперативное решение», — написала жительница Ярославля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Октябрьском мосту перекрыты 2 из 4 полос для предстоящего ремонта.

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