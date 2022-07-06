Екатеринбург, 6 июля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В Екатеринбурге дежурный полицейский проигнорировал сообщения о драке, которая закончилась летальным исходом. Полиция минимум пять раз получала сигналы о драке, сообщает telegram-канал Baza.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

По данным канала, большинство звонков совершила девушка. Сначала она сообщила о том, что около десяти человек пристают к мужчине на улице Грибоедова. Позже она перезвонила со словами о том, что группа начала избивать прохожего. Спустя час девушка в последний раз позвонила правоохранителям и предложила им «не спешить». Мужчина, кажется, умер.

По факту действий правоохранителя проводится расследование. Собранные материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. При подтверждении вины сотрудника уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Он также понесёт наказание, предусмотренное законом, сообщили журналистам в ГУ МВД по Свердловской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 29 мая группа южан жестоко избила прохожего. Мужчина впал в кому и через несколько дней скончался в больнице. Правоохранители задержали троих нападавших. Им грозит до 15 лет колонии.