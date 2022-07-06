Берн, , 09:19 — REGNUM В новом отчёте Всемирная организация здравоохранения объявила число погибших в результате недавнего землетрясения на востоке Афганистана.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», ВОЗ в своём последнем отчёте о ситуации после землетрясения в провинциях Пактика и Хост сообщила, что число жертв этого стихийного бедствия превысило 7 тысяч погибших и раненых.

Согласно отчёту, в результате землетрясения пострадали 361 634 человека, из них 1306 человек погибли и 6083 человека получили ранения.

В отчёте добавляется, что сотни семей всё ещё живут под открытым небом в пострадавших округах, а риск заражения инфекционными заболеваниями, такими как острая диарея, холера и малярия, остаётся высоким из-за нестабильных условий жизни.

Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов опубликовало свою оценку чрезвычайных потребностей и финансовой помощи пострадавшим от землетрясения и объявило, что для помощи пострадавшим от стихийного бедствия необходимо 110,3 миллиона долларов.