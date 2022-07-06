Брюссель, 6 июля 2022, 09:19 — REGNUM Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель утверждает, что Россия в шесть раз больше зависит от технологий стран Европы и США, чем от технологий Китая, который в условиях санкций не сможет обеспечить потребности российской экономики. Об этом говорится в опубликованной 6 июля статье Борреля для газеты Yomiuri.

Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
Ministerie van Buitenlandse Zaken

На вопрос, действительно ли введённые против России санкции влияют на экономику страны, по мнению Борреля, есть «простой ответ — да».

«Россия экспортирует много сырья, но вынуждена импортировать много продукции с высокой добавленной стоимостью, которую она сама не производит. В передовых технологиях Россия на 45% зависит от Европы и на 21% — от США. От Китая она зависит всего на 11%».
Жозеп Боррель

Боррель отмечает, что Китай, «который в значительной степени зависит от экспорта в развитые страны», до последнего времени не предлагал России какой-либо действенной помощи в поставках высокотехнологичных товаров в обход западных санкций.

«Экспорт Китая в Россию упал до того же уровня, что и у западных стран».
Жозеп Боррель

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя высказывание Борреля, заявил, что транзит грузов в Калининград не может быть использован для обхода антироссийских санкций, и любые другие заявления на эту тему являются ересью.

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