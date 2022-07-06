Боррель считает Китай неспособным компенсировать России технологии Запада
Брюссель, 6 июля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель утверждает, что Россия в шесть раз больше зависит от технологий стран Европы и США, чем от технологий Китая, который в условиях санкций не сможет обеспечить потребности российской экономики. Об этом говорится в опубликованной 6 июля статье Борреля для газеты Yomiuri.
На вопрос, действительно ли введённые против России санкции влияют на экономику страны, по мнению Борреля, есть «простой ответ — да».
Боррель отмечает, что Китай, «который в значительной степени зависит от экспорта в развитые страны», до последнего времени не предлагал России какой-либо действенной помощи в поставках высокотехнологичных товаров в обход западных санкций.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя высказывание Борреля, заявил, что транзит грузов в Калининград не может быть использован для обхода антироссийских санкций, и любые другие заявления на эту тему являются ересью.