Брюссель, 6 июля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель утверждает, что Россия в шесть раз больше зависит от технологий стран Европы и США, чем от технологий Китая, который в условиях санкций не сможет обеспечить потребности российской экономики. Об этом говорится в опубликованной 6 июля статье Борреля для газеты Yomiuri.

Ministerie van Buitenlandse Zaken Жозеп Боррель

На вопрос, действительно ли введённые против России санкции влияют на экономику страны, по мнению Борреля, есть «простой ответ — да».

Жозеп Боррель «Россия экспортирует много сырья, но вынуждена импортировать много продукции с высокой добавленной стоимостью, которую она сама не производит. В передовых технологиях Россия на 45% зависит от Европы и на 21% — от США. От Китая она зависит всего на 11%».

Боррель отмечает, что Китай, «который в значительной степени зависит от экспорта в развитые страны», до последнего времени не предлагал России какой-либо действенной помощи в поставках высокотехнологичных товаров в обход западных санкций.

Жозеп Боррель «Экспорт Китая в Россию упал до того же уровня, что и у западных стран».

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя высказывание Борреля, заявил, что транзит грузов в Калининград не может быть использован для обхода антироссийских санкций, и любые другие заявления на эту тему являются ересью.