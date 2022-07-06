Улан-Удэ, 6 июля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Сотрудники Бурятской таможни пресекли контрабанду почти 7 тонн нефрита и около 343 кг жадеита. Общая стоимость задержанных товаров оценивается в 124 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

Дальневосточное таможенное управление Контрабандный нефрит

При декларировании 25,2 тонн нефрита, экспортируемого в Китай, фирма представила документ, согласно которому камни были добыты в Красноярском крае. Однако в ходе досмотра выяснилось, что часть партии имеет более высокие характеристики.

«Это указывает, что месторождением нефрита является другой регион. Кроме того, в партии товаров во время досмотра таможенники обнаружили минерал жадеит, не заявленный в декларации на товары», — отметили в ведомстве.

В результате товар был изъят, а против организаторов контрабанды возбуждено уголовное дело. Им теперь грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.