Нерчинск, Забайкальский край, , 09:16 — REGNUM Фестиваль «Спортивное долголетие» среди малых городов Забайкалья стартует с 8 по 10 июля, сообщает пресс-служа правительства региона.

Э. Скотт, Л. Граттон. Новое долголетие: На чём будет строиться благополучие людей в меняющемся мире. М: Альпина, 2020

В эти дни участники мероприятия обменяются опытом и смогут приобщиться к систематическим занятиям спортом. Также поставлена задача возрождения и популяризации традиционных русских забав.

Фестиваль включает спортивную, культурную и деловую части. Участниками спортивных соревнований станут забайкальцы старше 40 лет. Они посостязаются в масс-рестлинге, миди-футболе, настольном теннисе, шашках, волейболе и других видах спорта. Творческую программу фестиваля составят конкурс видео-визиток «Малые города — светят ярче» и конкурс спортивной или патриотической песни «Наши поют».

Кроме того, для участников фестиваля проведут концерт ансамбля песни и пляски »Забайкальские казаки» и организуют ретродискотеку.

В рамках деловой части фестиваля будут работать тематические площадки «Опыт межмуниципального сотрудничества в создании туристических проектов», «О реализации проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций в рамках государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий», «Создание комфортной городской среды: «работа над ошибками» и другие.

В фестивале примут участие жители городов Нерчинск, Борзя, Краснокаменск, Могоча, Сретенск, Хилок, Шилка, Балей, Петровск-Забайкальский, ЗАТО Горный, поселка Агинское.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в РФ стартовал показ документального фильма об участниках программы «Активное долголетие» национального проекта «Демография». На мультимедийной онлайн-платформе »СМОТРИМ». доступны три реальные истории пожилых людей, которые, выходя на пенсию, думали, что их ждет грустная старость.

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