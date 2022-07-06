Ревда, Свердловская область, 6 июля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Управление ФСБ по Свердловской области пресекло деятельность лаборатории по производству наркотиков. Задержаны трое уральцев, сообщили журналистам в ведомстве.

Gorspravka09.ru Суд

Одного из наркоторговцев задержали ещё в феврале 2022 года. Мужчина выполнял роль фасовщика и закладчика наркотиков. Ревдинский городской суд приговорил его к восьми годам лишения свободы.

Сообщники осуждённого организовали в арендуемой квартире лабораторию по производству наркотиков. При обыске оперативники изъяли более 3,5 кг наркотических веществ и лабораторное оборудование. Произведённое свердловчане реализовывали в сети интернет. Уголовное дело в отношении них продолжается.