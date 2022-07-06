Лондон, , 09:15 — REGNUM Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону 6 июля предстоит ответить на нелегкие вопросы парламента после заявлений целого ряда ушедших в отставку министров о его неспособности управлять страной, сообщает агентство Reuters.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

5 июля со своих постов ушли министры финансов и здравоохранения, а также ряд младших министров, заявив, что они больше не могут оставаться в правительстве в связи с последним из серии скандалов, омрачивших его администрацию в последние месяцы.

Все большее число законодателей из правящей Консервативной партии заявляют, что игра для Джонсона окончена. Однако он продемонстрировал решимость остаться на своем посту, назначив новым министром финансов Надима Захави, ранее занимавшего пост министра образования, и заполнив другие освободившиеся вакансии.

Джонсону предстоит отчитаться перед парламентам на еженедельной сессии вопросов, а затем перед председателями парламентских комитетов.

«Подозреваю, что нам придется силой тащить его с Даунинг-стрит, — сказал Reuters один из законодателей-консерваторов, пожелавший сохранить анонимность. — Но если придется делать это именно так, то мы это сделаем».

Хотя Джонсон получил широкое одобрение за поддержку Украины, это не привело к росту его популярности в общественном мнении, и опросы показывают, что его рейтинг опустился на рекордно низкий уровень.

«После всех скандалов и неудач ясно, что это правительство терпит крах», — убежден лидер лейбористов Кир Стармер.

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