Севастополь, 6 июля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Особый противопожарный режим вводится на территории Севастополя с 11 июля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Соответствующее постановление принято 5 июля на заседании правительства города.

Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» Лесной пожар

Особый противопожарный режим вводится на период до 21 дня в связи с наступлением устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды. Это позволит укрепить и стабилизировать пожарную безопасность, отметили в правительстве региона.

Действие особого противопожарного режима предполагает запрет на использование пиротехники, на проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, в том числе для сжигания мусора, использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня. Также будут введены ограничения на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств.

Как напоминает ИА REGNUM, на территории Крыма особый противопожарный режим действует с 20 мая.