Комрат, Молдавия, 6 июля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Власти Молдавии в последнее время игнорируют права и социальные интересы Гагазуской автономии. Об этом говорится в открытом заявлении депутатов Народного собрания Гагаузии, которое 5 июля обнародовал портал Gagauznews.

Герб Гагаузии

«Закон о бюджете Гагаузской автономии аннулирован Апелляционной палатой Комрата. В этот бюджет, принятый Народным собранием, в немалом объеме заложены социально ориентированные расходы, в результате, без дотаций могут остаться социальные объекты, учреждения — больницы, поликлиники и школы; учащиеся не будут питаться в период образовательного процесса; фермеры лишатся субсидий», — говорится в заявлении.

Депутаты обвинили Кишинёв в отказе учитывать любые инициативы от автономии. В то же время башкана (главу) Гагаузии лишили права участвовать в Высшем совете безопасности Молдавии, а главного прокурора АТО — доступа к работе в Высшем совете прокуроров. Кроме того, автономии не предоставляют квоту на места в молдавском парламенте.

Также в обращении упрекнули центральную власть за «яростное сопротивление» при попытке разрешить на территории Гагаузии носить георгиевскую ленту, которая является частью культурного достояния жителей региона.

Авторы обращения обвинили власти Молдавии в отсутствии прямого диалога с Комратом. Кроме того, в последнее время стала видна тенденция на вхождение республики в состав Румынии, что не согласуется с интересами жителей автономии.

«Народное собрание Гагаузии призывает центральные власти к экстренному формированию переговорной группы и выработки дорожной карты для разрешения вышеизложенных критически важных проблем и вопросов», — заявили депутаты.

Стоит отметить, что в 1991 году, когда формировалась современная Молдавия, жители Гагаузии объявили о независимости региона. В 1994-м они согласились находиться в составе этой республики на правах автономии. В 2014 году в АТО прошли референдумы, на которых подавляющее большинство высказались за вступление Молдавии в Таможенный союз, а также поддержали право Гагаузии выйти из республики, если Молдавия утратит независимость. В Кишинёве не признали плебисциты.