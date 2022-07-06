Ульяновск, , 09:14 — REGNUM На международной выставке «Иннопром» ряд соглашений о сотрудничестве для развития импортозамещения и машиностроения подписали Ульяновская область и Чувашия. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Договорённости о совместной работе были закреплены в рамках визита на международную промышленную выставку «Иннопром-2022». Губернатор Ульяновской области Алексей Русских подчеркнул важность межрегиональной промышленной кооперации в условиях санкций:

«Подписанные соглашения дадут возможность загрузить предприятия Ульяновский области новыми заказами, а нашим партнёрам получить надёжных поставщиков необходимой продукции».

На площадке промышленной выставки регионы подписали ряд соглашений. Одно из них направлено на стратегическое сотрудничество и взаимодействие в рамках импортозамещения между тракторным концерном в Чувашии и ульяновскими обществами «Поликом», «КТЦ Металлоконструкция», «Полесье ДГ». Они предполагают, в частности, импортозамещение продукции интерьера и экстерьера из композитных материалов, сотрудничество в сфере разработки и производства гидроцилиндров и гидронасосов, создании детских игрушек в виде копий техники.

Министерства экономики Ульяновской области и Чувашии подписали соглашение о создании и развитии промышленной инфраструктуры и межрегиональных кластеров (для повышения научно-технического, инновационного и промышленного потенциала), взаимодействии в части импортозамещения и организации закупочных сессий.

Отметим, что 5 июля на выставке «Иннопром» губернатор Алексей Русских представил потенциал региона министру промышленности и торговли России Денису Мантурову. В частности, он ознакомился с разработками будущих резидентов промтехнопарка «Электроник».