Санкт-Петербург, 6 июля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Бывшего председателя Горизбиркома Петербурга Наталью Чечину назначили новым председателем комитета территориального развития администрации Санкт-Петербурга. Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Gov.spb.ru Наталья Чечина

Распоряжении о назначении Чечиной главой городского комитета подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Отметим, что ранее Чечина с ноября 2020 года занимала пост председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии, а до этого с 2018 года возглавляла Курортный район Северной столицы.

Комитет территориального развития проводит государственную политику в сфере развития государственного управления на территориях районов Санкт‑Петербурга, развития местного самоуправления и муниципальной службы в Санкт‑Петербурге, взаимодействия с политическими партиями и субъектами общественного контроля, а также координирует деятельность иных исполнительных органов государственной власти Санкт‑Петербурга в этой сфере, обеспечивает проведение мероприятий по оказанию исполнительными органами государственной власти Санкт‑Петербурга содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий.

Напомним, новым главой Горизбиркома Петербурга 5 июля избран Максим Мейксин, занимавший пост вице-губернатора по внутренней политике.

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