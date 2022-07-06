Ясиноватая, ДНР, , 09:11 — REGNUM Вооружённые украинские формирования произвели артиллерийский обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 6 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел ВСУ (сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина)

Уточняется, что обстрел Ясиноватой со стороны ВСУ был зафиксирован в 08:43 (совпадает с мск) и во врем него по городу было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские нацисты подвергли обстрелам Донецк, Макеевку и Харцызск.