Сеул, 6 июля 2022, 09:14 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали спад уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Rnsearch.
Согласно результатам опроса, проведенного с 2 по 4 июля среди 1028 человек, уровень поддержки президента страны составил 42,6%, что на 2,7% меньше по сравнению с предыдущим опросом.
Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 53% респондентов. Показатель вырос на 3,2%.
Эксперты отмечают, что уровень поддержки сократился из-за некоторых кандидатов, которых южнокорейский лидер предложил на министерские посты, а также растущими опасениями по поводу экономики.
Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» составил 38,2%, а уровень поддержки оппозиционной Демократической партии «Тобуро» — 34,2%.