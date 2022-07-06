Сеул, 6 июля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали спад уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Rnsearch.

Republic of Korea Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Согласно результатам опроса, проведенного с 2 по 4 июля среди 1028 человек, уровень поддержки президента страны составил 42,6%, что на 2,7% меньше по сравнению с предыдущим опросом.

Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 53% респондентов. Показатель вырос на 3,2%.

Эксперты отмечают, что уровень поддержки сократился из-за некоторых кандидатов, которых южнокорейский лидер предложил на министерские посты, а также растущими опасениями по поводу экономики.

Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» составил 38,2%, а уровень поддержки оппозиционной Демократической партии «Тобуро» — 34,2%.