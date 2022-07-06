Анкара, , 09:11 — REGNUM Три человека, в том числе ребёнок, погибли в результате обстрела турецкими силами безопасности микроавтобуса с афганскими беженцами.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным регионального отделения информационного агентства «Тасним», источники новостей сообщили, что в результате обстрела турецкими силовиками автомобиля афганских беженцев погибли три человека, в том числе ребёнок и женщина.

Также в результате этого события, произошедшего в провинции Ван на востоке страны, было ранено от семи до 12 человек.

В последние месяцы Турция значительно усложнила условия приёма беженцев, а в сообщениях указывается, что силы безопасности страны открывают огонь на поражение по афганским беженцам, пытающимся нелегально проникнуть в страну.

Ана Шеа, исследователь Amnesty International по правам беженцев и мигрантов, недавно заявила, что единственный выбор, который турецкое правительство предоставляет афганским беженцам, — это выбор между принудительной депортацией и задержанием на неопределённый срок.

После возобновления полётов из Турции в Афганистан 27 января 2022 года около 26 000 афганских беженцев были принудительно депортированы на родину.

В то же время с приближением президентских и парламентских выборов в Турции обострились негативные настроения против просителей убежища, и политики обвиняют беженцев и иммигрантов в экономических проблемах страны.