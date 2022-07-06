Барнаул, 6 июля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю 6 июля сообщает подробности о серёзном пожаре, случившемся в многоквартирном жилом доме по ул. Северо-Западная в Барнауле.

32. mchs. gov. ru Пожар

По прибытию первых подразделений пожарно-спасательного гарнизона был виден дым из окна квартиры на четвертом этаже пятиэтажного дома. Пожар оперативно локализован на площади около 10 кв. м. Для ликвидации пожара было привлечено 16 человек личного состава, 5 единиц техники. Звеньями газодымозащитной службы по лестничным маршам из опасной зоны выведены 10 человек. Пострадавших нет.

Всего за минувший день, 5 июля, в Алтайском крае ликвидировано 24 пожара, 11 из них — в жилом секторе. В Барнауле ликвидировано 3 пожара. Спасены 12 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Заринске по улице Железнодорожная 5 июля горели частный жилой дом с баней под одной крышей. Площадь составила около 15 квадратных метров.

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