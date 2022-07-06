Москва, , 09:08 — REGNUM Власти Британии «бросили все силы на противодействие России и участие в боевых действиях на Украине» и забыли про внутренние проблемы, заявила 6 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Таким образом она прокомментировала отставку главы Минздрава Великобритании Саджида Джавида.

«Не удивительно. Лондон бросил все силы на противодействие России и участие в боевых действиях на Украине. Огромные финансовые затраты, британские наемники, инструкторы и ключевые силы спецслужб — на русофобию мобилизовано всё. До внутренних проблем руки не доходят», — написала Захарова в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Великобритании в отставку на фоне серии скандалов вокруг премьер-министра Бориса Джонсона ушёл очередной член его команды — генеральный стряпчий (заместитель генпрокурора) Англии и Уэльса Алекс Чак.

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