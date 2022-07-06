Москва, 6 июля 2022, 09:08 — REGNUM Власти Британии «бросили все силы на противодействие России и участие в боевых действиях на Украине» и забыли про внутренние проблемы, заявила 6 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Таким образом она прокомментировала отставку главы Минздрава Великобритании Саджида Джавида.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Великобритании в отставку на фоне серии скандалов вокруг премьер-министра Бориса Джонсона ушёл очередной член его команды — генеральный стряпчий (заместитель генпрокурора) Англии и Уэльса Алекс Чак.
Читайте также: В Великобритании в отставку ушёл генеральный стряпчий Англии и Уэльса